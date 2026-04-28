Il futuro di Frederic Massara al club sembra ormai deciso, dopo l’addio di Claudio Ranieri, che lo aveva scelto con decisione, e le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che ha commentato l’assenza di un’intesa tecnica. La questione coinvolge anche altre figure dirigenziali, mentre si parla di un possibile interesse da parte di una squadra rivale. Le recenti parole e decisioni indicano un momento di cambiamenti in atto nello staff tecnico e dirigenziale.

Prima l’addio di Claudio Ranieri, che lo aveva scelto con forza, poi le parole di Gian Piero Gasperini, che ha parlato di assenza di “feeling tecnico”. Alla luce degli eventi, parlare di un Frederic Massara in bilico viene quasi automatico e, in effetti, una sorta di casting all’interno della Roma per un nuovo direttore sportivo è già iniziato. Di sicuro, l’ex dirigente del Milan non compierà il primo passo e l’ipotesi dimissioni non è stata mai presa in considerazione, almeno fino ad oggi. Anzi, il ds giallorosso proprio nel giorno in cui si decideva l’addio da Ranieri, si trovava all’estero per lavorare sul mercato in entrata e in uscita e continuerà a farlo fin quando non riceverà la chiamata dei Friedkin.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuovo Ds Roma, non solo Giuntoli e Manna: “È vicino alla Lazio”

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