Nomina autorità di Audit la Cisl Fp Sicilia non ci sta

La Cisl Fp Sicilia ha espresso disappunto riguardo alla recente nomina del nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione. L’organizzazione ritiene che la scelta non abbia favorito le risorse interne all’amministrazione regionale, sottolineando la propria posizione contraria a questa decisione. La questione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti sindacali, che hanno commentato pubblicamente la questione.

“In merito alla recente nomina del nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione Siciliana, esprimiamo insoddisfazione per una scelta che non ha privilegiato le risorse interne all’amministrazione regionale”. A dichiararlo Daniele Passanisi e Fabrizio Lercara.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Autorità portuale, per Fit Cisl Marche è «indispensabile la nomina di presidente e segretario in tempi celeri»ANCONA – Per Roberto Ascani della segreteria di Fit Cisl Marche «persistono problematiche urgenti nel Porto di Ancona, soprattutto in questo tempo di... Leggi anche: Confindustria Sicilia, Cisl Sicilia sulla nomina di Diego Bivona: "Congratulazioni al neo presidente" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell'autorità di Audit; Regione, via libera della giunta al nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit: sarà Marco Sambataro; Marco Sambataro nuovo dirigente Audit alla Regione, la giunta Schifani sblocca il piano di stabilizzazioni Asu; Regione Siciliana, Marco Sambataro nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit. Nomina Autorità di Audit, la Cisl Fp: valorizzare le professionalità internePALERMO – In merito alla recente nomina del nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana, esprimiamo insoddisfazione per una scelta che non ha privilegiato ... livesicilia.it Regione, via libera della giunta al nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit: sarà Marco SambataroÈ Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina ha ricevuto il via libera della giunta nel corso della convocazione di questo p ... ilsicilia.it È Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina ha ricevuto il via libera della giunta nel corso della convocazione di questo pomeriggio e decorrerà dal prossimo primo giugno - facebook.com facebook