Funzioni locali la formazione Cisl Fp Sicilia a Palermo per un focus sul nuovo contratto appena rinnovato

La Cisl Fp Sicilia ha organizzato a Palermo una due giorni di formazione rivolta a dirigenti, Rsu e quadri territoriali del settore delle Funzioni Locali. L’obiettivo è stato approfondire le novità introdotte dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024, con incontri anche a Catania. Durante gli appuntamenti sono stati presentati strumenti e aggiornamenti relativi alle modifiche contrattuali.

La Cisl Fp Sicilia ha riunito dirigenti, Rsu e quadri territoriali in una “due giorni” di formazione dedicata alle novità del nuovo Ccnl 2022–2024 del comparto Funzioni Locali, con appuntamenti a Palermo e Catania pensati per offrire strumenti aggiornati e una lettura approfondita del contratto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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