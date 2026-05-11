Fondazione Giglio di Cefalù Emiliano Maiani entra nel cda e diventa vicepresidente

Emiliano Maiani è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Giglio di Cefalù, assumendo anche la carica di vicepresidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla stessa fondazione, che ha aggiornato la composizione del suo organo direttivo. La sua designazione si aggiunge alle altre recenti variazioni all’interno del consiglio, senza ulteriori dettagli su procedure di selezione o motivazioni.

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Emiliano Maiani è il nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Giglio di Cefalù. Si è insediato, stamani, nel corso del cda, subentrando al rettore dell’università UniCamillus, Gianni Profita. Maiani, 41 anni, laureato in Biologia cellulare molecolare, è stato designato.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giglio di Cefalù: medici in sciopero per il divario salarialeLa dirigenza medica dell’Istituto Giglio di Cefalù ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo martedì 28 aprile, con un presidio... Cefalù, scioperano i medici dell'ospedale Giglio: "Stipendi fermi al 2021"Domani, martedì 28 aprile, sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell'ospedale Giglio di Cefalù. Argomenti più discussi: Cordoglio della Fondazione Giglio di Cefalù per la tragica scomparsa del dottor Bellina; L’incidente a Campofelice di Roccella, la vittima è un anestesista. Il ricordo del Giglio: Professionista eccelso; L'incidente mortale nel Palermitano: la vittima Davide Bellina e il tentativo di essere salvato dai colleghi; Campofelice di Roccella, scontro tra una moto e un Suv: muore un medico anestesista. Il 17 aprile la Fondazione Giglio di Cefalù in occasione dello sciopero nazionale del comparto sanità privata garantirà solo le urgenze ilfattonisseno.it/2026/04/il-17-… #scioperonazionale x.com Fondazione Giglio di Cefalù: Emiliano Maiani nuovo vice presidenteDello stesso board fanno parte, oltre al presidente Victor Mario di Maria, i consiglieri Simona Vicari e Giuseppe Guercio. insanitas.it