Giglio di Cefalù | medici in sciopero per il divario salariale

La dirigenza medica dell’Istituto Giglio di Cefalù ha annunciato uno sciopero di 24 ore previsto per martedì 28 aprile. La protesta si svolgerà con un presidio nel piazzale d’ingresso della struttura, dalle 9:30 alle 13:00. La decisione deriva dalla richiesta di un aumento salariale, che non ha ancora trovato un accordo tra i medici e la direzione dell’ospedale.

La dirigenza medica dell’Istituto Giglio di Cefalù ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo martedì 28 aprile, con un presidio programmato nel piazzale d’ingresso della struttura dalle ore 9:30 alle 13:00. La protesta, che coinvolgerà medici di reparto, specialisti delle sale operatorie e di tutte le unità funzionali, nasce dalla necessità di tutelare la qualità delle cure in un contesto di crescente instabilità contrattuale e retributiva. Il divario economico tra gestione privata e funzioni pubbliche. Al cuore del dissenso dei medici si trova una disparità salariale che incide profondamente sulla motivazione professionale: i lavoratori lamentano una differenza superiore ai mille euro netti mensili rispetto ai colleghi operanti nel settore pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giglio di Cefalù: medici in sciopero per il divario salariale Notizie correlate Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendiMartedì prossimo (il 28 aprile) sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell’istituto Giglio di Cefalù. Il divario salariale come questione economica e democraticaIl Parlamento europeo approva la relazione sul divario salariale e pensionistico di genere. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendi; Il 17 aprile la Fondazione Giglio di Cefalù in occasione dello sciopero nazionale del comparto sanità privata garantirà solo le urgenze; Sanità siciliana, il grido d’allarme dei laboratori: tra conti in rosso e promesse d’estate; A Giglio di Cefalù visite gratuite per la Giornata nazionale della salute della donna. Cefalù, venerdì sciopero dei medici dell'ospedale GiglioVenerdì 24 aprile sciopera per l'intera giornata la dirigenza medica dell’Istituto «G Giglio « di Cefalù. Un sit-in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzale all’ingresso dell’ospedale. msn.com Sciopero sanità privata, Fondazione Giglio: Garantite esclusivamente le urgenzeLa Fondazione Giglio di Cefalù venerdì 17 aprile, in occasione dello sciopero nazionale del comparto sanità privata, proclamato dai sindacati ... 98zero.com Sciopero sanità privata, il 17 aprile al Giglio di Cefalù saranno garantite solo le urgenze facebook