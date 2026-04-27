Cefalù scioperano i medici dell' ospedale Giglio | Stipendi fermi al 2021

Domani, 28 aprile, la dirigenza medica dell'ospedale Giglio di Cefalù sciopererà per l'intera giornata. I medici hanno deciso di astenersi dal lavoro a causa di stipendi che non sono stati aggiornati dal 2021. La protesta riguarda le condizioni salariali e le retribuzioni non adeguate, secondo quanto comunicato dagli stessi professionisti. La sospensione delle attività potrebbe influire sui servizi offerti dall'ospedale durante questa giornata.

Domani, martedì 28 aprile, sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell'ospedale Giglio di Cefalù. Un sit-in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzale all’ingresso dell’ospedale. Medici di reparti, sale operatorie e di tutte le strutture ospedaliere hanno deciso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendiMartedì prossimo (il 28 aprile) sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell’istituto Giglio di Cefalù. Giglio di Cefalù: medici in sciopero per il divario salarialeLa dirigenza medica dell’Istituto Giglio di Cefalù ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo martedì 28 aprile, con un presidio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendi; Sciopero dei medici all’ospedale Giglio di Cefalù; Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendi; Sciopero alla Fondazione Giglio di Cefalù: saranno garantite solo le urgenze. Cefalù, venerdì sciopero dei medici dell'ospedale GiglioVenerdì 24 aprile sciopera per l'intera giornata la dirigenza medica dell’Istituto «G Giglio « di Cefalù. Un sit-in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzale all’ingresso dell’ospedale. msn.com Sciopero sanità privata, Fondazione Giglio: Garantite esclusivamente le urgenzeLa Fondazione Giglio di Cefalù venerdì 17 aprile, in occasione dello sciopero nazionale del comparto sanità privata, proclamato dai sindacati ... 98zero.com Intanto a Cefalù il tempo sembra fermarsi. Mare calmo, luci della sera e quella bellezza che sa sempre farsi riconoscere. Un saluto da uno dei luoghi più amati della Sicilia… Foto di Calogero Piampiano SiciliaFanpage© #siciliafanpages #siciliafanpage #cef - facebook.com facebook Il 24 aprile alle 18 il Museo #Mandralisca di #Cefalù ospita la conferenza INGV sul monitoraggio degli #tsunami nel #Mediterraneo. Focus su genesi, sistemi di allerta e nuove boe con sensori ad alta risoluzione e dati in tempo reale per rafforzare la protezione x.com