Foncoop 6 milioni per IA e formazione lavoro

Il governo ha stanziato sei milioni di euro destinati a sostenere le imprese nel percorso di innovazione, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e sul ricambio generazionale. La somma è stata assegnata a un fondo dedicato, con l’obiettivo di facilitare l’adozione di nuove tecnologie e promuovere la formazione del personale. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 11 maggio 2026.

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