Foncoop 6 milioni per IA e formazione lavoro
Il governo ha stanziato sei milioni di euro destinati a sostenere le imprese nel percorso di innovazione, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e sul ricambio generazionale. La somma è stata assegnata a un fondo dedicato, con l’obiettivo di facilitare l’adozione di nuove tecnologie e promuovere la formazione del personale. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 11 maggio 2026.
ROMA, 11 MAGGIO 2026 – Sei milioni di euro per accompagnare le imprese nei processi di trasformazione legati all’intelligenza artificiale e al ricambio generazionale. È questo l’obiettivo dell’Avviso 69 Aziendale di Foncoop, il fondo paritetico interprofessionale dedicato alla formazione continua nelle imprese cooperative e nell’economia sociale. L’iniziativa, dal titolo “Competenze generative. Competenze generazionali”, finanzierà piani formativi aziendali e pluriaziendali rivolti a lavoratrici e lavoratori delle imprese aderenti, con contributi fino a 30mila euro per singolo progetto. Il primo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto dal 26 maggio al 21 luglio 2026, mentre un secondo sportello è previsto dal 6 ottobre al 4 dicembre in caso di risorse residue.🔗 Leggi su Primacampania.it
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