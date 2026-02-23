foncoop partner del learning more festival 2026 confronto sul futuro del lavoro

Foncoop ha deciso di sostenere il Learning More Festival 2026 a Modena, per promuovere l’innovazione nel settore della formazione. La partecipazione mira a favorire un confronto diretto tra imprese cooperative e esperti su come prepararsi alle sfide del mercato del lavoro. Durante l’evento, si discutono nuove modalità di formazione e aggiornamento professionale. La collaborazione si concentra su iniziative concrete per migliorare le competenze dei lavoratori del settore.

Modena, 20 feb. (Adnkronos) - Foncoop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua delle imprese cooperative e dell'economia sociale, è partner del Learning More Festival, in programma fino a oggi a Modena, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all'innovazione nella formazione e alla trasformazione organizzativa. La presenza al Festival rafforza il ruolo di Foncoop come attore chiave del mondo della formazione e dell'innovazione e rappresenta un'importante occasione di confronto con imprese, esperti, istituzioni e stakeholder del lavoro svolto dal Fondo sui temi che stanno ridefinendo il futuro del lavoro e dei modelli formativi, con particolare attenzione al ruolo strategico della formazione continua per la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni dell'economia sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Formazione, conclusa IV edizione Learning More Festival: 9.500 iscrizioni eventi e oltre settemila presenze.

Learning More Festival (LMF) è il festival interamente dedicato ai temi dell’apprendimento: come cambia (e se cambia) in una società trasformata dalla tecnologia. LMF è organizzato da Future Education Modena (FEM), in collaborazione con il Comune - facebook.com facebook