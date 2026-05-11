Foiano gli tremava più il volante che il motore | beccato co’ la coca e il bilancino
A Foiano della Chiana, durante un controllo stradale, un uomo è stato trovato in possesso di droga e strumenti per il confezionamento. Gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. La polizia ha fermato il veicolo e, al momento dell’ispezione, il conducente appariva molto nervoso. La situazione ha portato all’arresto e alle procedure di rito per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.
A Foiano della Chiana c’è chi viaggia leggero e chi invece si porta dietro mezzo campionario da “piccolo chimico della Valdichiana”. E stavolta gli è andata male. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, durante un controllo tra il casello della Valdichiana e Foiano, hanno fermato un’auto guidata da un 34enne della provincia di Siena. Fin qui tutto normale. Se non fosse che l’uomo, davanti ai militari, pareva più agitato d’un cinghiale in tangenziale. E infatti qualcosa non tornava. I carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e, tra perquisizione personale e veicolare, sono saltate fuori sette dosi di cocaina e 230 euro in contanti.🔗 Leggi su Lortica.it
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