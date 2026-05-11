Foiano gli tremava più il volante che il motore | beccato co’ la coca e il bilancino

A Foiano della Chiana, durante un controllo stradale, un uomo è stato trovato in possesso di droga e strumenti per il confezionamento. Gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. La polizia ha fermato il veicolo e, al momento dell’ispezione, il conducente appariva molto nervoso. La situazione ha portato all’arresto e alle procedure di rito per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

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