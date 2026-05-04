Il 4 maggio 2026, si parla di una nuova tecnologia di propulsione che potrebbe rivoluzionare i viaggi spaziali. La NASA sta sviluppando un motore al plasma che mira a migliorare le prestazioni delle missioni verso Marte, che si trovano a oltre 100 milioni di chilometri di distanza. Questa tecnologia utilizza l’energia elettrica per generare spinta attraverso il plasma, offrendo potenzialmente una corsa più efficiente e veloce nello spazio.

Roma, 4 maggio 2026 – La strada verso Marte resta lunga oltre 100 milioni di chilometri. E lenta. Per questo la NASA accelera su una tecnologia che promette di ribaltare le regole: la propulsione elettrica al plasma. Nei laboratori del Jet Propulsion Laboratory è stato acceso un prototipo di nuova generazione, portato a livelli di potenza mai raggiunti prima negli Stati Uniti. Un segnale chiaro: la missione umana sul Pianeta Rosso non è più solo teoria. Cosa sappiamo. Come funziona questo ‘motore del futuro’. Il sistema testato è un thruster magnetoplasmadinamico alimentato a litio. In pratica, correnti elettriche molto elevate trasformano il metallo in plasma e lo accelerano con campi elettromagnetici, generando spinta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marte più vicino? Come funziona il nuovo motore al plasma che può cambiare la corsa allo spazio

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