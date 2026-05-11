Foggia sparo nel parco di via Iarussi | ferita una donna durante una lite

Una donna è rimasta ferita durante una lite avvenuta in un parco di via Iarussi a Foggia. La sparatoria si è verificata nel corso di un episodio di alterco tra più persone, senza ulteriori dettagli sui motivi del diverbio. Al momento non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte o chi abbia effettivamente sparato. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

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? Domande chiave Come è stata coinvolta la donna nel violento scontro?. Chi ha sparato l'arma durante la lite nel parco?. Perché il proiettile ha colpito proprio la donna ferita?. Come cambierà la sicurezza del quartiere dopo questo episodio?.? In Breve Ferita al piede trasportata d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia.. Polizia Locale e Carabinieri isolano l'area del parco in via Iarussi.. Indagini mirano a stabilire l'intenzionalità del colpo tra i cittadini stranieri.. L'episodio evidenzia criticità nella gestione dei parchi pubblici della periferia.. Una donna è finita al Policlinico Riuniti con una ferita al piede dopo uno sparo avvenuto questa sera in via Iarussi, nella zona periferica di Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, sparo nel parco di via Iarussi: ferita una donna durante una lite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anziano 92enne spara alla badante a Milano durante una lite, donna ferita all'addome è grave Foggia, spari nel parcheggio di un supermercato: ferita una donnaClima di guerriglia e da far west a Foggia, per l'ennesimo grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, in via Ugo Iarussi,...