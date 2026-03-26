Anziano 92enne spara alla badante a Milano durante una lite donna ferita all' addome è grave

A Milano, durante una lite, un uomo di 92 anni ha sparato alla badante, ferendola all'addome. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e ha avviato le indagini sul fatto. Non sono state rese note altre circostanze riguardanti l’accaduto.

Una lite, poi lo sparo. È quanto accaduto in un appartamento a Milano, dove un anziano di 92 anni avrebbe sparato alla badante colpendola all’addome. La donna è stata trasportata all’ospedale ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato. Lo sparo dopo una lite I fatti si sono consumati nel pomeriggio di giovedì 26 marzo. Un anziano di 92 anni, Giulio S. – secondo Repubblica – avrebbe sparato alla sua badante al culmine di una lite all’interno dell’abitazione di via Faenza in cui vive l’uomo. La donna, di origini romene, ha 46 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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