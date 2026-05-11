Foggia | spari nel parcheggio del supermercato una ferita Indagine dei carabinieri

Nel tardo pomeriggio a Foggia, nel parcheggio di un supermercato Penny Market in via Iarussi, si sono registrati degli spari. Un individuo è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. I carabinieri stanno approfondendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, le cause e identificare eventuali responsabili. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali arresti o altre persone coinvolte.

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Indagano i carabinieri per risalire a dinamica, cause e responsabili dell'accaduto. Colpi d'arma da fuoco nel parcheggio del supermercato Penny market in via Iarussi, a Foggia, nel tardo pomeriggio. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata al policlinico Riuniti in codice rosso. Verosimilmente, altri due feriti lievi. Stando a ricostruzioni dell'accaduto è probabile che abbia sparato un giovane al culmine di una lite. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia: spari nel parcheggio del supermercato, una ferita Indagine dei carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Foggia, spari nel parcheggio di un supermercato: ferita una donnaClima di guerriglia e da far west a Foggia, per l'ennesimo grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, in via Ugo Iarussi,... Foggia, omicidio del 42enne: un sospettato Indagine dei carabinieriC'è un sospettato per l'omicidio del personal trainer 42enne, in strada a Foggia l'altro ieri sera. Argomenti più discussi: Foggia, spari nel parcheggio di un supermercato: ferita una donna; Foggia: sparatoria nel parcheggio del supermercato, una ferita; Sparatoria in un parcheggio a Foggia: una donna ferita in codice rosso, fermato il presunto autore; SPARATORIA FOGGIA Foggia, spari in via Iarussi: indagano CC. Ferita donna (FOTO VIDEO).