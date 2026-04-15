Foggia omicidio del 42enne | un sospettato Indagine dei carabinieri

A Foggia, un uomo di 42 anni, personal trainer, è stato ucciso in strada l’altro ieri sera. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e oggi si parla di un sospettato, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. Le forze dell’ordine sembrano concentrarsi su questioni legate a rapporti privati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La vicenda è sotto esame dalle autorità investigative.

C'è un sospettato per l'omicidio del personal trainer 42enne, in strada a Foggia l'altro ieri sera. Non se ne sa molto di più se non che l'indagine dei carabinieri pare orientarsi verso l'ambito privato, per risalire all'assassino. L'agguato è avvenuto a colpi di arma da fuoco, nei pressi di casa della vittima. Il 42enne era andato a portare a passeggio il cane. Lascia moglie e due bambine di cui una ha dieci mesi. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, omicidio del 42enne: un sospettato Indagine dei carabinieri 16 GENNAIO 2026 - FOGGIA: UCCISO IL NIPOTE DEL BOSS MORETTI, INDAGA LA DDA DI BARI Indagine a Napoli dopo omicidio giovane: sospettato il fratello, attivo nel giro di fughe e nascondigliUna giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è morta ieri sera a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. Omicidio a Bari sabato scorso: fermato 42enne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto nr.