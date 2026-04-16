Foggia audio dell’omicidio sotto esame | la sfida della fonica

Le indagini sull’omicidio di un personal trainer avvenuto a Foggia sono state influenzate dalla diffusione di un file audio, registrato dalle telecamere di un condominio in via Carlo Pisacane. L’audio, ora al centro dell’attenzione, potrebbe fornire elementi utili per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’omicidio avvenuto il 13 aprile in via Caracciolo. La polizia sta analizzando il contenuto del file per approfondire le indagini.

L’indagine sull’omicidio di Dino, il personal trainer ucciso lunedì 13 aprile in via Caracciolo a Foggia, ha preso una piega decisiva dopo la diffusione di un file audio registrato dalle telecamere di un condominio in via Carlo Pisacane. Le immagini e i suoni raccolti poco prima delle 22:00, momento in cui furono esplosi quattro colpi di arma da fuoco colpendo la vittima anche alla schiena, sono ora al centro di un complesso confronto tecnico tra le esigenze della giustizia e la tutela della riservatezza familiare. La gestione delle prove digitali è diventata il fulcro del dibattito legale che coinvolge la famiglia Carta. Antonio Traisci, genero della vittima, ha manifestato forti perplessità riguardo all’identificazione della voce contenuta nel reperto audio, non riconoscendola come riconducibile a Dino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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