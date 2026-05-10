La Curva Nord tranchant | Non vogliamo il ritorno di Felleca dove sono gli imprenditori locali?
La Curva Nord ha commentato duramente la possibilità che l’ex presidente torni a ricoprire un ruolo nel club di calcio locale, chiedendo anche dove siano gli imprenditori locali. In una nota, gli esponenti del settore organizzato dei tifosi hanno affermato che è importante chiarire i fatti e ricordare la storia del club, rivolgendosi a chi, secondo loro, dimentica troppo facilmente il passato.
La Curva Nord non usa mezzi termini per esprimere il proprio disappunto circa un presunto ritorno nel Calcio Foggia 1920 dell'ex presidente Roberto Felleca: “È doveroso per noi fare chiarezza e ristabilire la verità storica a beneficio di coloro i quali dimenticano troppo spesso il passato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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