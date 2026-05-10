La Curva Nord tranchant | Non vogliamo il ritorno di Felleca dove sono gli imprenditori locali?

La Curva Nord ha commentato duramente la possibilità che l’ex presidente torni a ricoprire un ruolo nel club di calcio locale, chiedendo anche dove siano gli imprenditori locali. In una nota, gli esponenti del settore organizzato dei tifosi hanno affermato che è importante chiarire i fatti e ricordare la storia del club, rivolgendosi a chi, secondo loro, dimentica troppo facilmente il passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui