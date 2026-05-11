Dal 15 al 31 maggio 2026, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la mostra Flusso di temporalità – del tessere, del tingere, del modellare, dell’incidere, del ritmare Il tempo come virtualità incarnata, con cui giunge a compimento il progetto di collaborazione internazionale tra la Scuola.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Fammi un favore per un secondo, ma se il Timestream esiste al di fuori del tempo stesso, come mai due set separati di Leggende non si sono mai semplicemente incrociati con i Waveriders? reddit

Flusso di temporalità. Del tessere, del tingere, del modellare, dell'incidere, del ritmareAll'Accademia di Belle Arti di Bologna la mostra conclusiva del progetto internazionale quadriennale tra Bologna, Lisbona, Granada e ?ód?. itinerarinellarte.it