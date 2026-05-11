Flusso di temporalità | del tessere del tingere del modellare dell’incidere del ritmare

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 al 31 maggio 2026, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la mostra Flusso di temporalità – del tessere, del tingere, del modellare, dell’incidere, del ritmare Il tempo come virtualità incarnata, con cui giunge a compimento il progetto di collaborazione internazionale tra la Scuola.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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