Radici e modernità un’alleanza per salvare i dialetti Tessere del grande mosaico dell’identità italiana

Un movimento si sviluppa intorno alla tutela dei dialetti italiani, considerati elementi fondamentali dell’identità nazionale. Questa iniziativa coinvolge studiosi, associazioni e istituzioni che lavorano per preservare e valorizzare le varietà linguistiche locali. L’obiettivo è mantenere vivo un patrimonio culturale che rischia di scomparire nel confronto con l’uniformità delle lingue ufficiali, in un momento di crescente globalizzazione.

L'interesse per i dialetti non è nostalgia né folclore. È piuttosto la risposta ad un bisogno profondo: ritrovare radici e identità in un mondo sempre più omologato, sradicato e quindi condannato alla solitudine. Da qui, da questa rinnovata consapevolezza verso uno dei tratti distintivi dell'identità culturale di un popolo, che permette ad un individuo o a un gruppo di riconoscersi e di sentirsi parte di una cultura specifica, bisogna partire per cogliere l'importanza dei singoli dialetti nazionali. Recuperare il dialetto – sia chiaro in premessa – non significa contrapporlo all'italiano, ma affiancarlo, riconoscendone la dignità culturale come patrimonio immateriale.

