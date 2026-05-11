Israele ha ordinato l’espulsione di due attivisti fermati in mare durante un tentativo di ingresso in acque internazionali. I due attivisti erano coinvolti in un’azione di protesta, mentre la nave su cui si trovavano trasportava un quantitativo di aiuti che ha sollevato dubbi sulla reale finalità della missione. Le autorità israeliane hanno deciso di allontanarli, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi legali che hanno portato a questa decisione.

? Punti chiave Chi sono i due attivisti espulsi dalle acque internazionali?. Perché la quantità di aiuti trasportati mette in dubbio la missione?. Come influirà l'arresto dei membri sulle proteste in Italia?. Dove si dirigeranno le 57 imbarcazioni dopo l'arrivo in Turchia?.? In Breve Flotta di 57 imbarcazioni partita dai porti greci l'8 maggio verso Gaza.. Manifestazioni a Milano in largo Domodossola con gruppi Cambiare Rotta, USB e Cub.. Relatrice ONU Francesca Albanese evidenzia fallimento strutturale per impossibilità di superare blocco navale.. Attivisti Thiago Avila e Saif Abu Keshek diretti verso Grecia o Turchia.. Israele ha disposto l’espulsione immediata di Thiago Avila e Saif Abu Keshek, due attivisti della Flotilla fermati dalle forze israeliane in acque internazionali nei pressi di Creta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla, Israele ordina l’espulsione dei due attivisti fermati in mare

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La Global Sumud Flotilla fermata nel mezzo del Mediterraneo dalle forze israeliane

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Argomenti più discussi: L’assalto di Israele alla Flotilla; L’attacco alla Global Sumud Flotilla: l’ultimo schiaffo di Israele al Diritto internazionale; Blocco Flotilla, arresto attivisti, prevenzione del terrorismo: le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele; La Flotilla riparte verso Gaza: Saremo ancora di più. E gli attivisti presentano un ricorso alla Cedu contro l'Italia.