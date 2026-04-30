Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video che, secondo quanto dichiarato, mostra il momento in cui sono stati fermati 175 attivisti della Flotilla. L’operazione si sarebbe svolta nelle acque vicine alla costa israeliana, e le autorità hanno comunicato che i partecipanti sono stati intercettati durante una missione di attraversamento del mare. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni con undici imbarcazioni e sette sarebbero state intercettate. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una barca della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. “I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto internazionale e del genocidio in corso contro il popolo palestinese”, ha commentato Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele: “Fermati 175 attivisti della Flotilla”

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