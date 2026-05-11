Flavio Cobolli si è fermato al terzo turno degli Internazionali d’Italia, sconfitto dall’argentino Thiago Tirante con un punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 18 minuti. Dopo il match, il tennista ha commentato con sincerità e ironia, affermando di essere molto arrabbiato per la prestazione e che andare a mangiare una pizza gli aiuta a dimenticare la delusione.

Si interrompe al terzo turno degli Internazionali d’Italia il percorso di Flavio Cobolli, sconfitto dall’argentino Thiago Tirante con il punteggio di 6-3, 6-4 in appena un’ora e 18 minuti. Una partita in cui il numero 69 del mondo ha imposto fin dai primi scambi il proprio ritmo, giocando un tennis aggressivo e praticamente senza sbavature. Dall’altra parte della rete, invece, Cobolli non è mai riuscito a trovare continuità né lucidità, tradito da percentuali troppo basse al servizio, appena il 50% di prime in campo e il 54% di resa, e da ben 26 errori gratuiti. Nemmeno il sostegno del Centrale è bastato a cambiare l’inerzia di una serata complicata per il romano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli tra sincerità e ironia: “Sono molto arrabbiato per la prestazione, vado a mangiarmi una pizza e tutto mi passa”

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