Dopo il successo in Messico, Flavio Cobolli si dice soddisfatto delle sue prestazioni e sottolinea di aver affrontato una prova eccellente, nonostante non si fosse allenato molto a causa di alcuni fastidi. Il tennista italiano conferma di essere in uno dei momenti migliori della sua carriera e continua a mostrare segnali positivi nel suo percorso sportivo.

Dopo il successo conquistato in Messico, Flavio Cobolli continua a dimostrare di attraversare uno dei momenti migliori della sua carriera. Il tennista romano si è infatti ripetuto anche sul cemento californiano di Indian Wells, dove ha superato nuovamente il serbo Miomir Kecmanovi? al secondo turno del primo Masters 1000 della stagione. La vittoria non è arrivata senza difficoltà. Cobolli ha dovuto rimontare dopo un avvio complicato, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 al termine di una battaglia durata un’ora e cinquantasette minuti. Un match fatto di alti e bassi, ma che il numero quindici del mondo ha saputo indirizzare dalla propria parte grazie a una crescita costante nel corso della partita, sia dal punto di vista mentale che tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Una prova eccellente, non mi ero allenato tanto per dei fastidi”

