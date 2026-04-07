Flavio Cobolli ha affrontato una settimana di allenamenti prima di scendere in campo all’ATP Masters 1000 di Montecarlo, dove ha ottenuto una vittoria all’esordio nel tabellone principale. L’azzurro ha battuto in tre set l’argentino Francisco Comesana, portando a casa il risultato. A fine partita, Cobolli ha commentato la sua reazione e l’andamento del match durante un’intervista con Sky Sport.

Flavio Cobolli ha vinto all’esordio nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha piegato in tre set l’argentino Francisco Comesana, ed a fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match ed individuare le chiavi del successo. L’azzurro spiega l’approccio alla sfida col sudamericano: “ Prima del match non abbiamo parlato tanto della tattica, sapevamo che era un match difficile. Vengo da una settimana di allenamento e non avevo mai fatto questa cosa di riposarmi per essere pronto a un grande evento “. Dopo il calo nel secondo parziale Cobolli ha dominato la frazione decisiva: “ Sapevo che avrei incontrato delle difficoltà, ma l’obiettivo era quello di restare aggrappato alla partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Vengo da una settimana di allenamenti, sono molto contento della reazione”

Quali italiani giocheranno nei tornei ATP/WTA della settimana 2-8 febbraio: torna Flavio CobolliIl tennis non si ferma mai e oggi, nel giorno della finale degli Australian Open tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, verrà...

Flavio Cobolli: “Sognavo da bambino questo momento, sono orgoglioso di me stesso”Un’alba italiana da ricordare per il tennis tricolore: Flavio Cobolli ha conquistato l’”Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 con un montepremi di...

Argomenti più discussi: Flavio Cobolli: Vengo da una settimana di allenamenti, sono molto contento della reazione; Cobolli all'Atp Monte-Carlo: Blackout nel 2° set, ma ho saputo reagire.

Flavio Cobolli: Vengo da una settimana di allenamenti, sono molto contento della reazioneFlavio Cobolli ha vinto all'esordio nel tabellone principale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: l'azzurro ha piegato in tre set l'argentino Francisco ... oasport.it

Cobolli all'Atp Monte-Carlo: Blackout nel 2° set, ma ho saputo reagireFlavio Cobolli parla a Sky Sport dopo la vittoria contro Comesana all'esordio a Monte-Carlo: Prima del match non abbiamo parlato tanto della tattica, sapevamo che era un match difficile. Vengo da una ... sport.sky.it

COBOLLI VINCE LA BATTAGLIA CONTRO COMESANA Dopo due ore mezza di gioco la spunta Flavio al debutto del Masters 1000 di Montecarlo! Al secondo turno sfiderà il qualificato, classe 2005, Alexander Blockx - facebook.com facebook

"L'ho visto ma non ci credo" Prima il tracciante di dritto in corsa. Poi il passante di rovescio; Flavio Cobolli conquista il break decisivo COSÌ x.com