Flavio Cobolli irriconoscibile e irrigidito dalla tensione | Tirante ringrazia e avanza agli ottavi

Al torneo del Foro Italico, Flavio Cobolli si è arrestato al terzo turno, uscendo di scena contro Thiago Augustin Tirante. Il tennista romano, visibilmente teso e irriconoscibile rispetto alle sue prestazioni abituali, ha incontrato un avversario in buona forma, che ha ringraziato e ha proseguito il cammino nel torneo. La partita si è conclusa con Tirante che si è qualificato per gli ottavi di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il romano, tradito probabilmente dalla tensione per la grande opportunità, esce di scena contro un Thiago Augustin Tirante tirato veramente a lucido. L’argentino gioca una partita strepitosa e si impone in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Sfuma così la possibilità per il numero dodici del mondo per Cobolli di raggiungere per la prima volta gli ottavi nel torneo di casa, dove avrebbe affrontato il russo Daniil Medvedev. Tirante ha tenuto un rendimento clamoroso con la prima di servizio, vincendo l’88% dei punti giocati con questo colpo contro il 58% dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli irriconoscibile e irrigidito dalla tensione: Tirante ringrazia e avanza agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Flavio Cobolli spazza via Vallejo e irrompe agli ottavi di finale a MadridPrestazione autorevole di Flavio Cobolli, impegnato nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. ATP Monaco 2026, Flavio Cobolli regola Diego Dedura ed approda agli ottaviNel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera si registra la vittoria del numero 4 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che sulla terra battuta... Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pesantissimo; Sinner a Roma potrebbe sfidare altri quattro italiani, possibile scontro con Berrettini al terzo turno. Cobolli-Tirante diretta Internazionali d'Italia: il romano va ko in due set, addio Roma LIVEFlavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d'Italia. Oggi, lunedì 11 maggio, l'azzurro affronta Thiago Agustín Tirante nel terzo turno del Masters 1000 romano, in una sfida visibile in diretta ... corrieredellosport.it