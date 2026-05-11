Flavio Cobolli irriconoscibile e irrigidito dalla tensione | Tirante ringrazia e avanza agli ottavi
Al torneo del Foro Italico, Flavio Cobolli si è arrestato al terzo turno, uscendo di scena contro Thiago Augustin Tirante. Il tennista romano, visibilmente teso e irriconoscibile rispetto alle sue prestazioni abituali, ha incontrato un avversario in buona forma, che ha ringraziato e ha proseguito il cammino nel torneo. La partita si è conclusa con Tirante che si è qualificato per gli ottavi di finale.
Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il romano, tradito probabilmente dalla tensione per la grande opportunità, esce di scena contro un Thiago Augustin Tirante tirato veramente a lucido. L’argentino gioca una partita strepitosa e si impone in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Sfuma così la possibilità per il numero dodici del mondo per Cobolli di raggiungere per la prima volta gli ottavi nel torneo di casa, dove avrebbe affrontato il russo Daniil Medvedev. Tirante ha tenuto un rendimento clamoroso con la prima di servizio, vincendo l’88% dei punti giocati con questo colpo contro il 58% dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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