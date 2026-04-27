Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha superato il suo avversario nel terzo turno, dominando sul campo in terra rossa. La partita si è conclusa con una vittoria netta dell'azzurro contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Con questa vittoria, Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo. La sfida si è svolta alla Caja Mágica, senza ulteriori dettagli sui punteggi.

Prestazione autorevole di Flavio Cobolli, impegnato nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, l’azzurro ha sconfitto nettamente il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n. 96 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti. Ottima prova del romano, che ha imposto la propria maggiore velocità di palla fin dalle prime battute, mettendo sotto pressione il sudamericano in ogni fase del gioco. Con questo successo, Cobolli accede agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Daniil Medvedev. Nel primo set, il game d’apertura serve a Flavio per prendere le misure del campo: un turno di servizio laborioso, ma vinto, che dà il via a un tennis aggressivo e propositivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli spazza via Vallejo e irrompe agli ottavi di finale a Madrid

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