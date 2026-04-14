ATP Monaco 2026 Flavio Cobolli regola Diego Dedura ed approda agli ottavi

Nel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, il tennista italiano ha battuto un avversario qualificato e si è qualificato per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole, consentendo al giocatore di proseguire la competizione. L’incontro si è svolto su campi in terra battuta e ha visto un confronto equilibrato, con il vincitore che ha raggiunto un risultato positivo dopo aver conquistato i set necessari.

Nel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera si registra la vittoria del numero 4 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che sulla terra battuta bavarese regola il padrone di casa tedesco Diego Dedura, proveniente dalle qualificazioni, sconfitto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco. Agli ottavi per l’azzurro il vincente del match tra il belga Zizou Bergs ed il lucky loser teutonico Marko Topo. Nel primo set l’azzurro parte meglio e dallo 0-1 scappa subito sul 3-1, operando il break a quindici sull’1-1 e vincendo otto dei nove punti giocati tra terzo e quarto game. Il tennista italiano, pur non impensierendo più...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Monaco 2026, Flavio Cobolli regola Diego Dedura ed approda agli ottavi LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo dopo ShapovalovCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.