Flavio Cobolli analizza il ko a Indian Wells | Ero stanco e le mie lacune caratteriali si sono viste

Da oasport.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Flavio Cobolli è stato sconfitto da Frances Tiafoe. Cobolli ha dichiarato di essere arrivato stanco e che le sue lacune caratteriali sono emerse durante il match. La partita si è conclusa con la vittoria di Tiafoe, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui momenti chiave.

Benzina finita. Niente da fare per Flavio Cobolli, costretto ad arrendersi alla verve di Frances Tiafoe, nel t erzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Nella rivincita della finale dell’ ATP500 di Acapulco, lo statunitense è riuscito a riscattarsi, concludendo col punteggio di netto di 6-1 6-2. Una partita che si è risolta in 68? di gioco, in cui la miglior freschezza atletica e mentale di Tiafoe ha fatto la differanza. Cobolli, nel corso della sfida, ha avuto 5 palle break, ma non è mai riuscito a convertirle e questo aspetto ha reso ancora più convinto dei propri mezzi l’americano. “ Sono arrivato stanco a questa partita e le mie lacune caratteriali si sono viste. 🔗 Leggi su Oasport.it

flavio cobolli analizza il ko a indian wells ero stanco e le mie lacune caratteriali si sono viste
© Oasport.it - Flavio Cobolli analizza il ko a Indian Wells: “Ero stanco e le mie lacune caratteriali si sono viste”

Articoli correlati

Flavio Cobolli scala un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells.

Flavio Cobolli scale un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells.

Approfondimenti e contenuti su Flavio Cobolli

Temi più discussi: Olé Cobolli! Flavio doma Tiafoe e conquista il torneo di Acapulco: Sognavo fin da bambino momenti così; ATP Indian Wells 2026, 2° turno: analisi e precedenti di Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic; Stefano Cobolli: Flavio può diventare un campione, ma deve avere più continuità; ATP Acapulco, Cobolli non si nasconde: Se arrivi in finale significa che te lo meriti.

flavio cobolli flavio cobolli analizza ilCobolli eliminato a Indian Wells: vince Tiafoe e vola agli ottaviIl romano esce di scena al terzo turno del Masters 1000 della California e si ferma a sei la sua striscia di vittorie consecutive ... corrieredellosport.it

flavio cobolli flavio cobolli analizza ilATP Indian Wells 2026, Cobolli non si ripete e perde nettamente la rivincita con TiafoeCon la spia della riserva decisamente accesa, Flavio Cobolli abbandona il Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, decisamente stanco e fuori ... oasport.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.