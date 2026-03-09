Nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Flavio Cobolli è stato sconfitto da Frances Tiafoe. Cobolli ha dichiarato di essere arrivato stanco e che le sue lacune caratteriali sono emerse durante il match. La partita si è conclusa con la vittoria di Tiafoe, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui momenti chiave.

Benzina finita. Niente da fare per Flavio Cobolli, costretto ad arrendersi alla verve di Frances Tiafoe, nel t erzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Nella rivincita della finale dell’ ATP500 di Acapulco, lo statunitense è riuscito a riscattarsi, concludendo col punteggio di netto di 6-1 6-2. Una partita che si è risolta in 68? di gioco, in cui la miglior freschezza atletica e mentale di Tiafoe ha fatto la differanza. Cobolli, nel corso della sfida, ha avuto 5 palle break, ma non è mai riuscito a convertirle e questo aspetto ha reso ancora più convinto dei propri mezzi l’americano. “ Sono arrivato stanco a questa partita e le mie lacune caratteriali si sono viste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli analizza il ko a Indian Wells: “Ero stanco e le mie lacune caratteriali si sono viste”

