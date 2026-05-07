Adelaide Cioni Five Geometric Songs Performance con musiche originali di Dom Bouffard 12 maggio 2026 Lobby del Museo Doppia replica: ore 18:00 e ore 19:30 Durata: 45 minuti Roma, 7 maggio 2026. Il 12 maggio appuntamento al MAXXI per Five Geometric Songs (2025), la performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard. Due repliche, alle ore 18 e 19:30, nella lobby del Museo, per un lavoro che mette in relazione disegno, corpo e suono, trasformando le geometrie fondamentali in un linguaggio vivo e in continua trasformazione. La performance è parte di Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi, la grande mostra dedicata alla storia dell’arte italiana contemporanea, in corso al Museo fino al 20 settembre.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Five Geometric Songs, performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard il 12 maggio al MAXXI

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