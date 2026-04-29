Fiumicino celebra la Festa della Mamma | una giornata tra i fiori

Il 10 maggio alle 10.30 a Fiumicino si terrà un evento organizzato dall’amministrazione comunale in occasione della Festa della Mamma. La giornata è dedicata alla celebrazione della figura materna e si svolgerà tra i fiori, con iniziative promosse dal Comune per onorare le madri della comunità. La manifestazione si svolgerà in una location pubblica della città e coinvolgerà i cittadini in attività dedicate.

Fiumicino, 29 aprile 2026 – In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, alle 10.30, l’Amministrazione comunale di Fiumicino promuove una giornata dedicata alla valorizzazione della figura materna, riconosciuta come pilastro della famiglia e della società. L’iniziativa si svolgerà in Piazza dell’Unione Europea, in via Portuense, con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età. Tra gli appuntamenti principali, una suggestiva infiorata tematica, realizzata dal Gruppo Infioratori di Gerano, maestri specializzati nel settore, che darà vita a quadri artistici effimeri composti da petali di fiori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: I fiori per la Festa della Mamma e il loro significato: il linguaggio silenzioso che parla al cuore Leggi anche: Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno Panoramica sull’argomento Si parla di: Fiumicino, al via il bando per 34 licenze taxi stagionali. Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’annoLa Festa della Mamma è senza dubbio una delle celebrazioni più attese dell’anno. Un momento in cui riscoprire la bellezza e l’importanza di una figura fondamentale a tutte le età, centrale nella ... dilei.it Quando si celebra la Festa della Mamma quest’anno? E tutto quello che non sai su questa ricorrenzaLa Festa della mamma 2026 è il 10 maggio. Scopri le origini antiche di questa ricorrenza, come si celebra in Italia e nel mondo e le idee più belle per festeggiarla in modo autentico. greenme.it