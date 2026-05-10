Festa della mamma Meloni celebra le madri | Amore senza misura

In occasione della Festa della mamma, la presidente del Consiglio ha rivolto un messaggio pubblico a tutte le donne che vivono quotidianamente la maternità. Ha parlato di presenza, responsabilità e amore, sottolineando il valore delle madri senza entrare in giudizi o interpretazioni. Il discorso si è concentrato sul riconoscimento del ruolo delle donne in famiglia, senza fare riferimenti a eventi o persone specifiche.

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