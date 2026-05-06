Macabra scoperta a Fiumicino ritrovato un cadavere nel Tevere

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno recuperato un corpo senza vita nel fiume Tevere, vicino all’isola ecologica di Fiumicino. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio e ha generato immediatamente l’intervento delle squadre di emergenza. Sono in corso le verifiche per chiarire le cause della morte e identificare la persona. La zona è stata transennata mentre vengono svolti gli accertamenti.

Fiumicino, 6 magio 2026 – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, all’altezza dell’isola ecologica di Fiumicino. L’allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fiumicino e la Polizia scientifica, insieme al personale del 118 e ai Vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per risalire all’identità dell’uomo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso né sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo nel fiume. L’area è stata raggiunta dalle forze dell’ordine per i rilievi del caso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Macabra scoperta, trovato un cadavere nel bosco: indagano i carabinieriÈ giallo sul cadavere di un uomo di circa 35-40 anni rinvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1 aprile in un bosco di via Fametta a Bollate... Cane ritrovato impiccato: la macabra scoperta in IrpiniaUn cane impiccato ad un albero, il brutale episodio è avvenuto nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume Tevere; Macabra scoperta a Fiumicino, ritrovato un cadavere nel Tevere. Macabra scoperta a Fiumicino, ritrovato un cadavere nel TevereFiumicino, 6 magio 2026 – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dalle acque del fiume Tevere, all’altezza dell’isola ecologica di Fiumicino. L’allarme è scattato intorno all ... ilfaroonline.it Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume TevereMacabra scoperta a Fiumicino dove il cadavere di un uomo è stato recuperato dal fiume Tevere. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 di martedì 5 maggio. romatoday.it Macabra scoperta in Sudafrica, dove resti umani sono stati trovati all’interno di un coccodrillo lungo circa 4,5 metri. L’animale è stato individuato nel fiume Komati e successivamente ucciso e recuperato con un’operazione spettacolare: un agente è stato calato - facebook.com facebook