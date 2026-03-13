Rimossi i relitti delle imbarcazioni nella darsena della Torre di Mola

A Formia, nella darsena della Torre di Mola, sono stati rimossi alcuni relitti di imbarcazioni che si trovavano sommersi nell'acqua. L’intervento ha coinvolto le autorità locali per liberare l’area da questi detriti, rendendo nuovamente accessibile e più sicura lo spazio portuale. La operazione si è conclusa con il recupero di vari resti di barche abbandonate.

L’intervento a Formia. Il sindaco Taddeo: “La salvaguardia del nostro mare e delle aree portuali è una priorità per l’amministrazione comunale”. Gli interventi continueranno nei prossimi giorni Sono stati rimossi a Formia alcuni relitti di imbarcazioni sommersi nell’area della darsena della Torre di Mola. Le operazioni, da parte del Settore Ambiente del Comune ci sono state nei giorni scorsi. Non solo, ma durante il sopralluogo effettuato dallo stesso Settore Ambiente è stata inoltre accertata la presenza, sul basso fondale, di relitti di natanti di diverso tipo, in parte sommersi e difficilmente identificabili. Considerata la loro... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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