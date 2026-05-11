A Fiume Veneto sono stati approvati 424 mila euro destinati a lavori su strade, edifici pubblici e nuovi impianti. Tra gli interventi previsti ci sono l’installazione di semafori in zone vicine alle scuole per migliorare la sicurezza, e l’utilizzo di parte dei fondi per la realizzazione di un nuovo Campus Sportivo. Restano da chiarire quali aree riceveranno i nuovi semafori e come verranno allocati esattamente i fondi destinati al progetto sportivo.

? Domande chiave Quali aree riceveranno i nuovi semafori per la sicurezza scolastica?. Come verranno utilizzati i fondi per il nuovo Campus Sportivo?. Dove verranno realizzate le nuove piste ciclabili a Bannia?. Quali strutture pubbliche saranno rinnovate con i fondi per l'edilizia?.? In Breve 79 mila euro per Municipio, Ambito di Praturlone e poliambulatorio di Bannia.. 104 mila euro per bocciodromo, palazzetto dello Sport e Campus in via Verdi.. 62 mila euro per nuovo semaforo in via Pascoli a Cimpello.. 41 mila euro per mensa scolastica e 10 mila per barriere a Bannia.. Il consiglio comunale di Fiume Veneto ha approvato questo lunedì 11 maggio una variazione di bilancio da 424 mila euro per finanziare interventi urgenti su edifici, strade e servizi del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiume Veneto: 424 mila euro per strade, edifici e nuovi impianti

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