I centri di assistenza fiscale hanno espresso preoccupazione per il taglio di 21,6 milioni di euro ai fondi destinati al modello 730, annunciato con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La decisione, che riguarda anche altri ambiti fiscali, ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore, che temono ripercussioni sulla loro attività. La riduzione dei fondi avviene con effetto retroattivo, influendo sulle risorse a disposizione per il supporto ai contribuenti.

I centri di assistenza fiscale (Caf) non ci stanno e protestano contro il taglio dei compensi con effetto retroattivo delineato dalla legge di Bilancio 2026 (che prevede un taglio di 21,6 milioni di euro) e attuato dal Dm Economia del 29 aprile pubblicato sabato in «Gazzetta Ufficiale», chiedendo l’avvio di «un confronto costruttivo con le istituzioni». Il provvedimento (si veda quanto già anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 1° e del 5 maggio) stabilisce che le risorse per i compensi a Caf e professionisti abilitati non possono eccedere il limite di poco meno di 195,3 milioni di euro «a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese nell’anno 2025».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, i Caf in allarme per 730 (e non solo): taglio dei fondi con effetto retroattivo

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