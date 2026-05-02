Fisco i Caf lanciano la volata per il 730 Dati allineati sul taglio al cuneo

I Caf stanno spingendo per la presentazione del modello 730, con dati aggiornati in relazione al taglio al cuneo fiscale. L’Inps ha confermato di aver aggiornato le certificazioni uniche per i beneficiari di prestazioni. Le certificazioni sono state modificate per riflettere le ultime novità fiscali e contributive, mentre i contribuenti si preparano a consegnare i documenti necessari per la dichiarazione dei redditi.

Anche i Caf (i centri di assistenza fiscale) lanciano la volata per il 7302026 (destinata a chiudersi entro il 30 settembre), dopo la messa a disposizione della precompilata nell’ area riservata del sito delle Entrate. «Siamo pronti a partire a pieni giri» spiega Giovanni Angileri, coordinatore della consulta nazionale dei Caf, che sottolinea il clima di «piena collaborazione con l’Agenzia» che ha portato già a due chiarimenti tramite faq (anticipati da un articolo su NT+ Fisco e su «Il Sole 24 Ore» del 1° maggio). Faq con cui è stato chiarito che il nuovo taglio al cuneo previsto dalla manovra 2025 riguarda i redditi da lavoro dipendente e i trattamenti sostitutivi, come ad esempio quelli erogati per la disoccupazione, ma non i redditi assimilati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, i Caf lanciano la volata per il 730. Dati allineati sul taglio al cuneo Notizie correlate Leggi anche: Fisco, 730 precompilato al via: ecco come accedere. Primo test su redditi, casa e taglio dei bonus Leggi anche: Fisco, via al 730 Precompilato: ma se cambi i dati scattano i controlli. Ecco come evitare rischi