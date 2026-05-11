Fisco annullati oltre 70mila euro di interessi illegittimi

La Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha deciso di annullare oltre 70mila euro di interessi richiesti dall’Agenzia della riscossione a un imprenditore di Lecce. La decisione si è basata sul fatto che gli interessi applicati sugli atti esattoriali erano considerati illegittimi. La controversia riguarda quindi una richiesta di pagamento che è stata respinta dal tribunale tributario.

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