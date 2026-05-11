Fisco annullati oltre 70mila euro di interessi illegittimi
La Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha deciso di annullare oltre 70mila euro di interessi richiesti dall’Agenzia della riscossione a un imprenditore di Lecce. La decisione si è basata sul fatto che gli interessi applicati sugli atti esattoriali erano considerati illegittimi. La controversia riguarda quindi una richiesta di pagamento che è stata respinta dal tribunale tributario.
LECCE - La Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha annullato oltre 70mila euro di pretese avanzate dall’Agenzia della riscossione nei confronti di un imprenditore leccese, ritenendo illegittimi gli interessi applicati su una serie di atti esattoriali. La sentenza, emessa nell’ambito di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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