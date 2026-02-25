Banca condannata a restituire oltre 83mila euro a un ex correntista per interessi e oneri non dovuti

Oltre 83mila euro: è questa la somma che un istituto bancario di rilevanza nazionale dovrà restituire a un ex correntista di Roseto degli Abruzzi. Lo ha stabilito il tribunale civile di Teramo con la sentenza di primo grado del 24 febbraio 2026, a firma del giudice Luca Bordin. Si tratta di un primo importante punto, messo su un lungo contenzioso nato attorno a un conto corrente aperto nel 1994 e chiuso nel 201, con un’apertura di credito (nello specifico un anticipo fatture) avviata nel 2006. Secondo la sentenza, la banca avrebbe addebitato per anni costi e interessi mai realmente concordati o comunque calcolati in modo errato al correntista. Per capire la portata della decisione, è necessario tradurre i tecnicismi legali in fatti concreti che hanno portato il tribunale ad accogliere gran parte delle contestazioni dell’avvocato Emanuele Argento, del foro di Pescara che ha comunque visto riconosciute praticamente in toto le contestazioni sollevate e che aveva calcolato, tramite consulenza di parte, in oltre 142mila euro il dovuto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

