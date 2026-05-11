Fisciano grande partecipazione per le visite ortopediche gratuite a Lancusi
A Fisciano, molte persone hanno partecipato alle visite ortopediche gratuite organizzate nell’area di Lancusi dall’Associazione “La Solidarietà”. L’evento, che si è svolto nelle ultime settimane, ha attirato un pubblico vario, interessato a usufruire di prestazioni mediche senza costi. Questa iniziativa ha coinvolto medici specialisti e volontari, offrendo servizi di consulenza e controlli ortopedici in modo gratuito.
Circa 20 controlli gratuiti effettuati dal dottor Gianluca Vecchio presso la sede de “La Solidarietà” a Lancusi. L’iniziativa promossa dall’Associazione “La Solidarietà” ha visto la partecipazione di numerosi cittadini presso la sede di Piazza de La Solidarietà Grande partecipazione a Lancusi per l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute promossa dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla comunità locale, che ha risposto con una significativa partecipazione, confermando l’importanza di attività dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute....🔗 Leggi su Zon.it
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