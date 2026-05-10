Visite ortopediche gratuite a Fisciano | notevole partecipazione
Nella mattinata di questa domenica, un evento dedicato alla prevenzione e alla salute si è svolto a Fisciano, presso la sede di Piazza de La Solidarietà 1 a Lancusi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà”, prevedeva visite ortopediche gratuite. La partecipazione è stata numerosa, con molti cittadini che si sono recati sul posto per sottoporsi agli accertamenti e ricevere consulenze mediche senza costi.
Notevole successo, nella mattinata di questa domenica, per l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute promossa dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, presso la sede di Piazza de La Solidarietà 1 a Lancusi. L’evento ha visto la presenza del dottor Gianluca.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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