Visite ortopediche gratuite a Fisciano | notevole partecipazione

Nella mattinata di questa domenica, un evento dedicato alla prevenzione e alla salute si è svolto a Fisciano, presso la sede di Piazza de La Solidarietà 1 a Lancusi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà”, prevedeva visite ortopediche gratuite. La partecipazione è stata numerosa, con molti cittadini che si sono recati sul posto per sottoporsi agli accertamenti e ricevere consulenze mediche senza costi.

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Notevole successo, nella mattinata di questa domenica, per l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute promossa dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, presso la sede di Piazza de La Solidarietà 1 a Lancusi. L’evento ha visto la presenza del dottor Gianluca.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prevenzione in spiaggia: visite dentistiche e ortopediche gratuite a MercatelloTutto pronto per la Giornata di Prevenzione Gratuita sulla spiaggia Inclusiva Balnea, a Mercatello: il 10 Maggio, dalle 9:30 alle 12:30, sarà... Visite ortopediche e RX gratuiti a NapoliIn occasione delle iniziative legate alla Giornata del Mare, la Marina Militare promuove a Napoli una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria,... Argomenti più discussi: Prevenzione in spiaggia: visite dentistiche e ortopediche gratuite a Mercatello; Salute, visite ortopediche gratis: l’iniziativa concreta della UILP Calabria; HPV maschile, visite andrologiche gratuite al Policlinico di Palermo; Lions Club Livorno Host. Grande partecipazione per Medici in Piazza.