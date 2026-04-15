Nuovo CCNL Istruzione e Ricerca | le tabelle degli aumenti e il PDF del contratto da scaricare

Il 1° aprile 2026 entrerà in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Istruzione e Ricerca. Sono state pubblicate le tabelle con gli aumenti salariali e il documento completo del contratto, disponibile in formato PDF per il download. L’ARAN ha comunicato ufficialmente questa data, fornendo dettagli su quanto previsto per le retribuzioni dei lavoratori del comparto.

Il 1° aprile 2026 l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Organizzazioni – Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per la parte economica del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca con riguardo al triennio 2025-2027. L’accordo interessa, stando al comunicato diffuso da ARAN sul portale istituzionale “ aranagenzia.it “, circa 1,2 milioni di dipendenti pubblici che operano nelle istituzioni scolastiche e educative, nelle università, negli enti pubblici di ricerca e nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Nel suo comunicato ARAN ricorda che il negoziato si è chiuso “ in sole tre sessioni di lavoro, risultato eccezionale per un contratto di questa complessità e dimensione “.🔗 Leggi su Leggioggi.it

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