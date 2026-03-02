Bimbo di 10 anni morto mentre giocava | fatale una caduta in piazza Inchiesta della Procura

Un bambino di 10 anni è morto mentre giocava in piazza a Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia. La sua caduta si è rivelata fatale e ora la Procura ha avviato un’inchiesta per chiarire l’accaduto. La comunità locale si trova ancora sotto shock per la perdita improvvisa del ragazzo. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.

È ancora attonita e sotto shock la comunità di Castelluccio dei Sauri, comune in provincia di Foggia, dopo la morte del piccolo Alessio. Il bimbo di 10 anni, di origini albanesi, è deceduto nel tardo pomeriggio di sabato nella piazza centrale del piccolo comune. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe caduto da una fontana mentre saltellava sul muretto e perdendo l’equilibrio avrebbe sbattuto il petto e il collo su una lastra di marmo. A causa del violento impatto il piccolo avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato sull’asfalto davanti agli occhi dei suoi amichetti e di tante altre persone presenti. Non sarebbe stato, quindi, un malore improvviso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli: fatale una caduta nel fosso CanaioloRimini, 22 febbraio 2026 - Non si avevano più sue notizie da diverse ore, dalle 12 circa di ieri quando un riminese di 36 anni, Fabio Galli, avrebbe...

Alto Adige, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete in un bosco: giocava con un amico che è rimasto illesoUn bambino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige.

