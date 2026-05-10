Ricoverato per accertamenti bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze | Decesso inaspettato

Un bambino di cinque anni è deceduto nella notte tra venerdì e sabato presso il reparto pediatrico di un ospedale a Firenze. Il piccolo era stato ricoverato per accertamenti e le cause della morte sono ancora in fase di indagine. L’ospedale ha comunicato che nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

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