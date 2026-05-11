Firenze tutto pronto per la consegna dei premi Militaly 2026 Unuci

A Firenze il 11 maggio 2026 si terrà la cerimonia di consegna dei premi Militaly 2026 Unuci, destinati ai reparti militari che si sono distinti. La giornata segnerà il momento in cui saranno consegnati i riconoscimenti ai gruppi che hanno ottenuto i risultati migliori. La manifestazione si svolgerà nella città toscana, con la presenza di rappresentanti delle forze armate e degli organizzatori dell’evento.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Tutto pronto per la consegna Militaly 2026 Unuci ai reparti militari vincitori. Come rende noto l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, delegazione Toscana, l’appuntamento è martedì 12 maggio quando si terrà la premiazione nel comprensorio del Comando Militare Esercito Toscana presso il Circolo Unificato Esercito in via della Scala 68. Dalle ore 15 ci sarà una tavola rotonda dal titolo ‘Il mondo va a pezzi’ con gli interventi, moderati dal dottor Carlo Romeo, del Generale Vincenzo Camporini, del Generale Silvio Ghiselli, del Generale Antonio Li Gobbi, dell’Ammiraglio Ferdinando Sanfelice Di Monteforte, e della professoressa Laura Quadarella.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tutto pronto per la consegna dei premi Militaly 2026 Unuci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutto pronto per la consegna dei baiocco d'oro a Perugia: tutti i premiati 2026Tutto pronto per la manifestazione di consegna di una delle più importanti onorificenze civiche del Comune di Perugia: il Baiocco d'oro. Premi Panathlon: a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei riconoscimentiDalla straordinaria vicenda di una giovane optometrista che si è affermata nel panorama del ciclismo professionistico, a quella di un atleta... Argomenti più discussi: Antica fiera del bestiame. Tutto pronto per il grande show; Tutto pronto per la Mostra del Chianti a Montespertoli la più antica festa del vino della Toscana; Cosa fare questo weekend a Firenze; Tutto pronto per la terza edizione dello University Sports Day. Allenamento per il Maratona di Dresda 2026 reddit Firenze, tutto pronto per la finale di Rock ContestFirenze, 10 dicembre 2025 – È tutto pronto per la grande finale del Rock Contest di Controradio prevista per domenica 14 dicembre al Tenax di Firenze, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato ... lanazione.it