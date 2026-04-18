Premi Panathlon | a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

Si è svolta a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei Premi Panathlon, durante la quale sono stati riconosciuti vari protagonisti dello sport. Tra i premiati c’è una giovane optometrista che si è fatta strada nel ciclismo professionistico, e un atleta molto giovane che, nonostante risultati modesti all’inizio, ha mostrato un talento notevole nello sci di fondo. Sono stati consegnati anche altri riconoscimenti a diversi atleti e figure sportive.

Dalla straordinaria vicenda di una giovane optometrista che si è affermata nel panorama del ciclismo professionistico, a quella di un atleta giovanissimo che, nonostante i modesti risultati iniziali, ha dimostrato un talento eccezionale nello sci di fondo; fino a chi, dopo aver conquistato cinque.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Grammy 2026, stasera la consegna dei premi della musica: dove e quando vederliQuesta sera, a Los Angeles, avrà luogo la 68a cerimonia di consegna dei Grammy Awards, che da sempre sono conosciuti anche con il nome di Oscar della... Premi Panathlon: ecco i vincitoriSono stati ufficializzati nella mattinata odierna i vincitori dei premi del Panathlon Sondrio per il 2025. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premi Panathlon: a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti; Premio Panathlon 2025: Sondrio celebra quattro eccellenze dello sport valtellinese; A Spoleto la cerimonia di insediamento del nuovo consiglio direttivo del Panathlon club Clitunno. Panathlon e fair play, premi a Palazzo RoverellaPresentando i Premi Fair Play Valentino Galeotti 2025, il Panathlon Club Ferrara, promotore degli stessi, ricordava come riconoscere e celebrare l’etica sportiva sia un compito non facile, visto ... ilrestodelcarlino.it Premi Panathlon e fair play. Aperte le candidatureFair Play, una locuzione oggi troppo abusata ma della quale avremmo un bisogno estremo nel suo vero intendimento, nello sport come in ogni ambito. Ed è altrettanto corretto dire che potremmo parlare ... ilrestodelcarlino.it APERTE LE CANDIDATURE AI PREMI PANATHLON “ATLETA ECCELLENTE, ECCELLENTE STUDENTE” 2026. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/aperte-le-candidature-ai-premi-panathlon-atleta-eccellente-eccellente-studente-2026/ facebook