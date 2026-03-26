A Perugia si avvicina la cerimonia di consegna del Baiocco d'oro, una delle onorificenze civiche più significative assegnate dal Comune. La manifestazione si svolgerà a breve e coinvolgerà i premiati dell'edizione 2026. La città si prepara ad accogliere questa tradizionale cerimonia, che riconosce figure di spicco nel territorio.

Tutto pronto per la manifestazione di consegna di una delle più importanti onorificenze civiche del Comune di Perugia: il Baiocco d'oro. L'appuntamento è previsto per il 28 marzo alle 9.30 nella sala della Vaccara del Palazzo dei Priori alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi. Il prestigioso riconoscimento per il 2026 è stato attribuito ai reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia; all’Associazione per l’aiuto ai Giovani con Diabete dell’Umbria, al professore Roberto Binazzi e a Bruna Lepri. Il Baiocco d'oro viene conferito dal Comune di Perugia a personalità illustri, cittadini o attività storiche che si sono distinte nel campo dell'arte, della cultura, della scienza, dello sport e dell'economia locale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Tutto pronto per la consegna dei baiocco d'oro a Perugia: tutti i premiati 2026

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