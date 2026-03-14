Presentazione del libro Le canzoni di Firenze

Sabato 14 marzo nella Sala Paradiso della biblioteca della Villa del Bandino si terrà la presentazione del libro

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14 marzo, nella Sala Paradiso della biblioteca della Villa del Bandino (Via di Ripoli, 118 - Via del Paradiso, 5), si terrà la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Andreaggi, "Le canzoni di Firenze", già presentato lo scorso novembre nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.Insieme all’autore interverranno lo storico fiorentino Luciano Artusi, Sergio Salaorni produttore discografico di uno dei più importanti studi di incisione e registrazione di Firenze, Larione 10, con cui Andreaggi e Narciso Parigi hanno realizzato nel 2019 l'album "Italia, America e ritorno" - l’editrice Surat Sunonkun e Aldo Avvenuti della casa editrice Udom Edizioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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