Firenze presentazione del libro ‘Aurora boreale’ di Angelo Balestri
Firenze, 16 marzo 2026 - Amore e guerra. Il connubio avvincente che caratterizza “ Aurora Boreale”, quarto romanzo del giovane scrittore fiorentino Angelo Balestri, giunto alla sua seconda edizione. Il libro, che fa parte della collana “ La Storia Dimenticata”, e uscito per i tipi della Ibiskos Ulivieri di Empoli, verrà presentato nei locali dell' Associazione Alpini, in via Jacopo Diacceto 3c, venerdì 20 marzo alle ore 18. L’incontro è promosso dall ’Associazione Filippo Mazzei. Ad illustrare il libro in presenza dell’autore, sarà il giornalista e storico del Novecento Enrico Nistri, preceduto dall’introduzione di Gianfranco Michelini, presidente dell’Associazione Filippo Mazzei e vice capogruppo dell’Associazione Alpini di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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