Bayesian la perizia di Termini Imerese | Affondamento non fu colpa della tempesta ci fu poco più di un groppo meteorologico

Una perizia relativa a un incidente avvenuto a Termini Imerese afferma che l’affondamento di un natante non sarebbe stato causato da una tempesta eccezionale, ma da un fenomeno meteorologico improvviso e circoscritto. I periti hanno concluso che si trattava di un evento più contenuto di una semplice raffica, considerata gestibile e non attribuibile a condizioni meteorologiche straordinarie.