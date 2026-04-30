Bayesian la perizia di Termini Imerese | Affondamento non fu colpa della tempesta ci fu poco più di un groppo meteorologico
Una perizia relativa a un incidente avvenuto a Termini Imerese afferma che l’affondamento di un natante non sarebbe stato causato da una tempesta eccezionale, ma da un fenomeno meteorologico improvviso e circoscritto. I periti hanno concluso che si trattava di un evento più contenuto di una semplice raffica, considerata gestibile e non attribuibile a condizioni meteorologiche straordinarie.
Non una tempesta eccezionale, ma un fenomeno improvviso e circoscritto, che — secondo i periti — poteva essere gestito. È questo il punto chiave che emerge dalla consulenza meteo disposta dalla procura di Termini Imerese. In questo quadro si inserisce anche quanto anticipato da Il Giornale d’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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