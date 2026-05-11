Firenze in scena lo spettacolo benefico Emilia per le vittime di violenza di genere

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze, 11 maggio 2026 - Una donna scompare. Un’indagine si apre. Ma la verità non è dove sembra. Si apre così “ Emilia”, lo spettacolo benefico a sostegno delle vittime di violenza di genere organizzato dall’Associazione Matteo Patrizi e in scena venerdì 15 maggio al teatro Puccini di Firenze. Ispirato alle atmosfere musicali dei Pink Floyd, “Emilia” è uno show teatrale-musicale scritto da Antonio Voce, con la partecipazione speciale del vocalist Lorenzo Campani, applauditissimo nei panni di Quasimodo e Clopin nel musical “Notre Dame de Paris”. Tutte le musiche sono eseguite dal vivo dai Wireless Muppets, con la supervisione di Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore di Edoardo Bennato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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