A Firenze, il 15 maggio, si terrà al Teatro Puccini uno spettacolo benefico organizzato dall’Associazione Matteo Patrizi per sostenere le vittime di violenza di genere. La rappresentazione, intitolata “Emilia”, narra la storia di una donna scomparsa e dà il via a un’indagine che svela dettagli inaspettati. L’evento si inserisce tra le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per questa problematica.

Firenze, 7 aprile 2026 - Una donna scompare. Un’indagine si apre. Ma la verità non è dove sembra. Si apre così “ Emilia”, lo spettacolo benefico a sostegno delle vittime di violenza di genere organizzato dall’Associazione Matteo Patrizi e in scena venerdì 15 maggio al Teatro Puccini di Firenze. Ispirato alle atmosfere musicali dei Pink Floyd, “Emilia” è uno show teatrale-musicale scritto da Antonio Voce, con la partecipazione speciale del vocalist Lorenzo Campani, applauditissimo nei panni di Quasimodo e Clopin nel musical “Notre Dame de Paris”. Tutte le musiche sono eseguite dal vivo dai Wireless Muppets, con la supervisione di Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore di Edoardo Bennato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al teatro Puccini lo spettacolo a sostegno delle vittime di violenza di genere

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